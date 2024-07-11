وزير قطاع الأعمال: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وتعزيز المنافسة العادلة في الأسواق.

جاء ذلك خلال إلقاء بيان عن خطة الوزارة ضمن برنامج الحكومة، خلال اجتماع اللجنة المشكلة من مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد لدراسة البرنامج.

وأشار إلى أن الوزارة لديها العديد من الشركات في مختلف الأنشطة (أدوية، تعمير وتشييد، سياحة وفنادق، غزل ونسيج.. وغيرها) مما يعمل على تعزيز وزيادة القيمة المضافة لعدة صناعات، مشيرا إلى أهمية التدريب التحويلي بشكل كبير للعمالة الموجودة.

وأضاف الوزير، أنه تم إجراء فرز لتخصصات لهذه العمالة الموجودة وتم عمل خطة للاستفادة من خبراتهم، ووضع استراتيجيات لفض التشابك بين الشركات وبعضها بالوزارة، كما أكد اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخرى، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.