وزير الدفاع الألماني يتوقع التزام ترامب بخطة الردع

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

توقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن تستمر الولايات المتحدة في نشر صواريخ كروز وغيرها من الأسلحة بعيدة المدى في ألمانيا حتى إذا تولى دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة مجددا.

وقال بيستوريوس في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية: "نحن نتحدث هنا عن فجوة خطيرة للغاية في القدرات في أوروبا"، مشيرا إلى أن هذا يتضح أيضا من خطط حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقال: "لذلك لا أستطيع أن أتخيل أي رئيس آخر [غير جو بايدن] سيحيد عنها".

وأعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أنها ستنشر أنظمة أسلحة في ألمانيا يمكن أن يصل مداها إلى روسيا، وذلك للمرة الأولى مرة منذ الحرب الباردة. واعتبارا من عام 2026 ستضمن صواريخ كروز من طراز "توماهوك"، التي يصل مداها لأكثر من 2000 كيلومتر، والصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس إم - 6"، وأسلحة مطورة حديثا أسرع من الصوت حماية أفضل لحلفاء الناتو في أوروبا.

وأشار بيستوريوس، الموجود في واشنطن لحضور قمة الناتو، إلى أن الخطة الأمريكية تمثل أيضا تفويضا لألمانيا والدول الأوروبية الأخرى للاستثمار في تطوير وشراء مثل هذه الأسلحة بنفسها، مضيفا أن النشر المؤقت للأسلحة الأمريكية في ألمانيا "سيمنحنا الوقت الذي نحتاجه بالضبط".