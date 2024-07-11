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حشيش وشابو.. إحباط صفقة مخدرات بـ 7 ملايين جنيه في القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية عنصرا إجراميا بكمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بالقاهرة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ومديرية أمن القاهرة، أكدت قيام عنصر إجرامي "له معلومات جنائية"، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة، مسرحاً لمزاولة نشاطه.

وباستهداف المتهم تم ضبطه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 75 كيلو جراما، وكمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت كيلو جراما، وسلاح أبيض وميزان حساس.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 6.5 مليون جنيه، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وباشرت النيابة التحقيق.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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