كنعاني: نرفض مزاعم "الناتو" بشأن إرسال إمدادات عسكرية إيرانية إلى روسيا بالحرب الأوكرانية

شدّد المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة ال​إيران​يّة ​ناصر كنعاني​، على أنّ إيران ترفض المزاعم الّتي وردت في البيان الختامي لقمّة "​الناتو​" في واشنطن، والقائلة بإرسال إيران إمدادات عسكريّة إلى ​روسيا​ في الحرب الأوكرانيّة، مؤكّدًا أنّ "لا أساس لها، وهي ذات أهداف سياسيّة ومرفوضة جملةً وتفصيلًا".

وأعرب عن الأسف "لأنّ ما نشهده في ​أوكرانيا​ هو ناجم عن السّياسات والإجراءات الاستفزازيّة للناتو ومحورها أميركا، الّتي ما زالت مستمرّة على قدم وساق"، مشيرًا إلى "أنّنا كما أعلنّا مرارًا، فإنّ أيّ محاولات ترمي إلى ربط الحرب الأوكرانية بالتّعاون الثّنائي بين إيران وروسيا، هو عمل ذو طابع سياسي مغرض، وهدفه إضفاء الشّرعيّة على التدخّلات؛ واستمرار تدفّق المساعدات العسكريّة للغرب على أوكرانيا".

وركّز كنعاني على أنّ "استراتيجيّة إيران قائمة دائمًا على العمل باتجاه تعزيز الدّور البنّاء والباعث للاستقرار، وإرساء الأمن المستدام في المنطقة والعالم"، جازمًا "أنّنا لم نزوّد روسيا البتّة بمسيّرات في الصّراع الأوكراني، وما زلنا نؤكّد على المقاربة السّياسيّة لهذه الأزمة وإقرار السّلام المستدام".