"سرايا القدس": قصفنا "حوليت" و"ياتيد" و"أفيشالوم" وجنود وآليات العدو جنوب غرب غزة

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، بـ"أنّنا قصفنا صباح اليوم "حوليت" و"ياتيد" و"أفيشالوم" في غلاف ​غزة​ برشقة صاروخيّة"، مشيرةً إلى "أنّنا قصفنا أيضًا بالاشتراك مع كتائب "شهداء الأقصى"، جنود وآليّات العدو الصّهيوني المتوغلين في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة، بعدد من قذائف الهاون".

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