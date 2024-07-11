تعرضت طائرة الخطوط السعودية من طراز A330R لحريق في منظومة الهبوط الرئيسية أثناء هبوطها في مطار بيشاور ونتج عنه خروج الطائرة عن مسار المدرج.
واكدت "الخطوط الجوية السعودية"، في بيان حول الحادث أن جميع الركاب تم إجلاءهم عبر زلاقات النجاة بأمان ولم تقع أي اصابات".
وأشار البيان إلى أن "الطائرة تخضع حاليا لإجراءات التقييم الفني من قبل المختصين".
يشار إلى أن الطائرة التي تحمل التسجيل HZ-AQ28 كانت تشغل الرحلة رقم SV792 وأقلعت من العاصمة السعودية الرياض إلى بيشاور في باكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق على متن طائرة ركاب سعودية إثر خروجها عن المدرج في مطار بيشاور دون وقوع اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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