بزشكيان لهنية: إيران مستمرة في دعمها الشامل للشعب الفلسطيني حتى تحقيق جميع أهدافه واسترداد حقوقه

رد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان على رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي هنأه فيها على انتخابه رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأكد بزشكيان في رسالته أنّ "إيران ستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق كل مطالبه وتحرير القدس الشريف”، وتابع “أثق أن الشعب الفلسطيني وفي ظل صموده التاريخي وبطولات مقاوميه سيحقّق النصر".

وشدد على ان "إيران تعتبر نصرة الشعب الفلسطيني ونضاله في مواجهة الاحتلال واجبا إنسانيا وتكليفا إسلاميا".

وفي بيان لحماس أكدت أن "هنية تلقى رسالة من الرئيس الإيراني يؤكد فيها استمرار بلاده في نصرة الشعب الفلسطيني".