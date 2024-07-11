الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال غدًا مع نسبة رطوبة مرتفعة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا رطبًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها الموسميّة على الجبال، بينما تتخطّاها بشكل محدود في الدّاخل وعلى السّاحل، تحت تأثير كتل هوائيّة حارّة مصدرها شبه الجزيرة العربيّة".

وحذّرت، في نشرتها الصّباحيّة، من "ارتفاع موج البحر، ومن تشكّل التيّارات المائيّة يوم السّبت، إذ يصل ارتفاع الموج على الشّواطئ الشّمالية إلى متر ونصف المتر"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة الّتي تكون أعلى من معدّلاتها الموسميّة، مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشّعور بالحرّ، ويتشكّل الضّباب على المرتفعات المتوسّطة وتكون الرّؤية سيّئة".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع رياح ناشطة أحيانًا في المناطق الشّماليّة، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل ودون تعديل على السّاحل، مع نسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشّعور بالحر؛ كما يستمرّ تكوّن الضّباب على المرتفعات مع رؤية سيّئة".

كما بيّنت أنّ "الطقس المتوقّع السّبت غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع رياح ناشطة في المناطق الشّماليّة، وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل ودون تعديل على السّاحل، وبقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة فيزيد معها الشّعور بالحر؛ مع بقاء ظهور الضّباب على المرتفعات ورؤية سيّئة"، محذّرة من "ارتفاع موج البحر لحدود المتر ونصف المتر، نتيجة الرّياح النّاشطة".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم، مع رياح ناشطة في المناطق الشّماليّة، وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها في الدّاخل ودون تعديل على السّاحل، مع استمرار ظهور الضّباب على المرتفعات".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة شماليّة غربيّة نهارًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيئ أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و90%، حال البحر مائج إجمالًا (ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر)؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".