أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على القصف المدفعي والغارات الجوية التي تطال أهلنا وقرانا الصامدة، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 11-7-2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية التابعة للفرقة 146 جنوب كابري، مستهدفين أماكن القيادة وتموضع أطقم وضباط إدارة النيران ومرابض المدفعية وأصابوهم بشكل مباشر وأوقعوهم بين قتيل وجريح".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:21 من صباح يوم الخميس 11-7-2024، التجهيزات الفنية المستحدثة في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: نفذنا هجوما جويا على موقع اسرائيلي جنوب كابري واوقعنا افراده بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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