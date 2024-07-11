أبو حمدان: العدوّ يبحث عن أيّ شكل من أشكال الإنتصار ليحفظ شيء من ماء الوجه ولن يجد

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رامي أبو حمدان، الى أنه طلدينا قائد جليٌّ كالشمس وولاية قد فهمناها وقدّمنا في سبيلها الغالي ولا زالوا إخوانكم في الثغور يتنافسون على التضحيات".

ولفت أبو حمدان، خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في كفرحتى وأرنون، الى أنه "في المواجهة مع العدوّ الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي رأينا تخاذل الحكومات في الدول العربية والإسلامية ولاحقاً من لحقهم من شعوب أيضاً متخاذلة وهنا لا عذر لأحد".

وذكر أنه "في المواجهة العسكرية المقاومة قبل أن تقتل العدوّ لديها هدفان يجب أن تحققهما في المواجهة ، الأول سلب العدوّ الإرادة على القتال والثاني منع العدوّ من تحقيق أهدافه ولاحقاً نُقاتله في الميدان وهذا تحصيل حاصل".

وأضاف "في القتال مع العدوّ الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي اليوم أنتم بصبركم وبمجاهدينا وبشهدائنا وبالمقاومة في فلسطين قبلنا ونحن معهم ومحور المقاومة بالكامل أسقطنا أهداف العدو الإستراتيجية وبات الآن يبحث عن أيّ سبب وعن أيّ إنتصار وعن أيّ شكلٍ من الأشكال ليحفظ شيء من ماء الوجه ولن يجد إن شاء الله".

وتابع "كان العدوّ يخطط للأزمة ويخنق الأزمة ويدير الأزمة أمّا الآن فهو خلق الأزمة وخرجت من يده إدارتها وأصبح مخنوقاً بها".

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