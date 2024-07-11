اندلع حريق كبير في محيط قلعة طرابلس، وبحسب المعلومات، فإنّ الحريق بدأ بعد اشتعال قصب ونفايات. وتصاعد الدخان بشكل كثيف في أجواء المنطقة، بينما يعمل الجيش على إخماد الحريق بانتظار وصول فرق الدفاع المدنيّ.

كانت هذه تفاصيل خبر حريق كبير في محيط قلعة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.