عقدت اللّجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللّجان النّيابيّة المشتركة المكلّفة درس اقتراح القانون لإنشاء هيئة لإدارة الكوارث، جلسةً في مجلس النّواب برئاسة رئيسها النّائب سجيع عطية. وأوضحت اللّجنة في بيان، "أنّها استمعت إلى النّواب والوزارات والإدارات المعنيّة، وبعد النّقاش أمهلت ممثّلي الوزارات والإدارات أسبوعين لإرسال ملاحظاتها الخطيّة على اقتراح القانون، تمهيدًا لمتابعة درسه في جلسة لاحقة".

كانت هذه تفاصيل خبر فرعية اللجان ناقشت اقتراح قانون إنشاء هيئة لإدارة الكوارث وأمهلت المعنيين أسبوعين لإرسال ملاحظاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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