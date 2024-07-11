استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - A picture taken from southern Israel near the border with the Gaza Strip on December 9, 2023, shows smoke rising during an Israeli strike in Gaza amid ongoing battles with the Palestinian Hamas militant group. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

الخليج 365 - متابعات

استشهد أربعة فلسطينيين اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء بينهم طفل، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة تل السلطان بمدينة رفح.

وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف الخليج 365 الشرقية من مدينة خان يونس، مخلفة أضراراً بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، فيما تفاقم الوضع الصحي في مستشفى ناصر الطبي بالمدينة، الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والوقود.

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