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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
استشهد أربعة فلسطينيين اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء بينهم طفل، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة تل السلطان بمدينة رفح.
وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف الخليج 365 الشرقية من مدينة خان يونس، مخلفة أضراراً بالغة في منازل وممتلكات الفلسطينيين، فيما تفاقم الوضع الصحي في مستشفى ناصر الطبي بالمدينة، الذي يعاني من نقص حاد في الأدوية والوقود.
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