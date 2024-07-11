أمريكا تسعى لشراء 4.5 مليون برميل من النفط لاحتياطي البترول الاستراتيجي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزارة الطاقة الأمريكية، سعيها لشراء نحو 4.5 مليون برميل من النفط؛ للمساعدة في سد نقص الاحتياطي الاستراتيجي، رغم أن أسعاره حاليا أعلى من السعر الذي تتطلع إليه لإجراء مثل هذه المشتريات.



وذكر موقع (ماركت ووتش) المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية، اليوم الخميس أن طلب وزارة الطاقة الأمريكية يعد الأحدث لشراء النفط في الاحتياطي منذ أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن ببيع 180 مليون برميل في عملية سحب كانت الأكبر على الإطلاق من احتياطي الطوارئ عام 2022.



وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية، أن تلك الكميات ستكون مخصصة لموقع بايو تشوكتاو التابع لاحتياطي البترول الاستراتيجي في ولاية لويزيانا الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة؛ ليتم تسليمها في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر المقبل على أن ينتهي تلقي عروض الشركات في 18 يوليو الجاري.



وأضافت أنها تواصل استهداف إعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا للبرميل أي أقل من متوسط ​​السعر الذي بلغ 95 دولارا لإجمالي 180 مليون برميل التي سبق بيعها؛ إلا أن سعر 79 دولارا يقل كثيرا عن سعر 82.10 دولار للبرميل الذي سجله خام غرب تكساس الوسيط عند التسوية أمس الأربعاء.

يذكر أن وزارة الطاقة الأمريكية أعادت شراء نحو 38.6 مليون برميل بعد 2022 عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.