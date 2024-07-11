ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.67% خلال النصف الأول للعام الحالي

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 1.67 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.36 مقابل 108.55 لنفس الفترة من العام الماضي.



وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة والذي نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم /الخميس/ - أن من أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك في النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 8.38 بالمئة والمياه والصرف الصحي بنسبة 7.34 بالمئة والمساهمة في النقابات بنسبة 5.86 بالمئة والايجارات بنسبة 4.03 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 3.74 بالمئة.



وأشار إلى ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو من هذا العام، ليصل إلى النقطة 110.74 مقابل 108.83 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.75 بالمئة.



وأوضح التقرير، أن ما أسهم أيضا في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يونيو من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي الفواكه والمكسرات بنسبة 5.64 بالمئة، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 5.49 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات الزيوت والدهون بانخفاض نسبته 2.37 بالمئة والملابس بنسبة 1.59 بالمئة والمنسوجات البيتية بنسبة 1.25 بالمئة والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 1.19 بالمئة.



ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لشهر يونيو من العام الحالي بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى النقطة 110.74 مقابل 110.58 للشهر الذي سبقه من نفس العام.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من عام 2024 مقارنة مع بالشهر الذي سبقه مجموعة الايجارات بنسبة 1.71 بالمئة والفواكه والمكسرات بنسبة 1.67 بالمئة والثقافة والترفية بنسبة 1.34 بالمئة والملابس بنسبة 1.03 بالمئة والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 0.48 بالمئة.

