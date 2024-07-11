العراق يبحث مع الكويت والبحرين سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع سفير دولة الكويت لدى العراق طارق عبدالله الفرج، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفي القطاعات الحيوية الأخرى.



وأكد الجانبان، خلال اللقاء اليوم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، على مواصلة اللجان المشتركة اجتماعاتها إزاء عدد من القضايا والملفات التي تتطلب حوارات وتفاهمات، بما يضمن مصالح البلدين الشقيقين واستقرارهما.



وفي سياق متصل، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع سفير مملكة البحرين لدى العراق خالد أحمد المنصور، بمناسبة تسلمه مهام عمله، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الصعد والمجالات.



اعتزاز العراق بالعلاقة المتميزة مع البحرين

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، اعتزاز العراق بالعلاقة المتميزة مع البحرين، والعمل المستمر على توسعتها ضمن توجه الحكومة نحو التكامل الاقتصادي، وتقوية العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.



من جانبه، نقل السفير البحريني إلى رئيس الوزراء العراقي تحيات ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والحكومة البحرينية، ورغبته في توطيد العلاقات الثنائية وتطويرها، وعلى وجه الخصوص في مجال النقل الجوي، وإمكانية فتح خطوط جوية ناقلة جديدة بين المنامة، وعدد من المدن العراقية الأخرى.