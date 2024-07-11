"أحب إلى أبينا منا".. لماذا أنهى شاب حياة شقيقه وزوجة والده في المنيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

5 دقائق كانت كفيلة بأن تشهد إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مجزرة، حينما قتل شاب شقيقه وزوجة أبيه، بطعنات قاتلة في الصدر والرقبة، بسبب خلافات نشبت بينهم، بسبب حب الأب لزوجته الثانية وأبنائها على حساب أبناء زوجته الأولى، لتشهد القرية حالة من الحزن، خاصة أنها أشهر قرى المحافظة المعروف عنها الهدوء وقلة المشاكلة، وتلقيبها بقرية "البقيع الثاني" لوجود مئات الصحابة والتابعين المدفونين بها.

في تمام الثانية عشر والنصف ظهر أمس الأربعاء، نشبت معاتبة بين المتهم "أ" 30 سنة، مع شقيقه من والده "م" 19 سنة، وزوجة أبيه "ث" 44 سنة، بسبب تفضيل الوالد لأبناء الزوجة الثانية في كثير من الأمور، كان آخرها شراء سيارة للضحية الأول "أ" للعمل عليها، وتجهيزه لابنته الأخرى استعدادا للخطبة والزواج، ورفضه الدائم مساعدة المتهم، بحجة عدم توافر مال إضافي.

وبدأ المتهم في معاتبة شقيقه وأمه، وما لبث الأمر إلا وتطورت المعاتبة إلى مشاجرة بعد ارتفاع أصواتهما، وتطورت الأمور بين الشقيقين إلى اشتباك بالأيدي، ليقوم الأخ الأكبر بسحب سلاح أبيض"سكين" وطعن شقيقه وزوجة أبيه عدة طعنات فقتلهما في الحال.

وصلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وجرى ضبط المتهم وتسليمه لسلاح الجريمة، وتحويله لمركز الشرطة، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، يفيد قيام عامل بقتل شقيقه وزوجة أبيه أثناء نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات أسرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين قيام "محمود ح" 30 سنة، بقتل شقيقه "أحمد"19 سنة، وزوجة أبيه "ثناء ز" 44 سنة، ربة منزل، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي عليهما بسلاح أبيض، وطعنهما في الصدر والرقبة وأنهى حياتهما في الحال.

جرى ضبط المتهم، ونُقلت الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.