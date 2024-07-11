لأول مرة منذ 7 أشهر صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة موشاف نير بالقرب من عسقلان الواقعة في غلاف قطاع غزة، للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي.

وكانت سرايا القدس، قد أعلنت قصف مستوطنة أسدود وعسقلان وسديروت ومستوطنات غلاف قطاع غزة برشقة صاروخية، ردًا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

وعاد وفد التفاوض الإسرائيلي، في وقت سابق من رحلته إلى الدوحة، من أجل التشاور مع المسؤولين الإسرائيليين حول آلية التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى.