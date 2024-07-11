بالصور- محافظ الدقهلية يصرف مكافأة مالية من جيبه الخاص لعاملة نظافة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صرف مكافأة مالية للعاملين بوحدة طب الأسرة بقرية ميت مزاح لانتظام العمل ومستوى النظافة المشرف بالوحدة، ووجود الطبيبة النبطشية على رأس العمل وفني الأشعة والتمريض والعاملين في مظهر مشرف لوزارة الصحة.

وصرف المحافظ مكافأة مالية من ماله الخاص لعاملة النظافة لظهور الوحدة بشكل مشرف، وكلف وكيل وزارة الصحة بسرعة صرف مكافأة لهم.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية التي بدأها اليوم الخميس، بتفقد عدد من المخابز بمنطقة مساكن جديلة بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وقرية ميت ميت مزاح بمركز المنصورة، وقرية جزيرة القباب التابعة لمركز ومدينة دكرنس، ومدينة دكرنس، وقام بمراجعة رخصة أحد المواطنين بقرية ميت مزاح للتأكد من صحتها وسريانها وعدم ارتكاب أية مخالفات.

كما أمر المحافظ غاده الحمادي، رئيس مركز ومدينة المنصورة برفع مستوى النظافة بقرية ميت مزاح ومحاسبة المقاول المسئول عن جمع القمامة بالقرية لتدني مستوى النظافة، وشن حملات نظافة على مستوي قري المنصوره لرفع تجمعات القمامة ونواتج تطهير الترع.