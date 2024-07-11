أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المسؤولين عن "الوحشية" في قطاع غزة، سوف يحاسبون عاجلاً أم آجلاً أمام القانون الدولي تماماً كما حدث في سربرنيتسا بالبوسنة.
وفي رسالة مصورة بمناسبة الذكرى السنوية الـ29 "للإبادة الجماعية" في سربرنيتسا البوسنية، أكد أردوغان أن الشعب الفلسطيني "يتعرض اليوم في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة لوحشية مماثلة لتلك التي شهدتها سربرنيتسا قبل 29 عاما".
وأضاف أن المؤسسات والمنظمات الدولية "تكتفي بمشاهدة مقتل حوالي 40 ألف إنسان بريء بينهم 16 ألف طفل (في غزة) تماما كما فعلت قبل 29 عاما في سربرنيتسا".
واعتبر ان "تهديدات إسرائيل ومحاولاتها لنشر الصراع يجب أن تنتهي وإلا فإن منطقتنا ستواجه خطر اندلاع صراعات أعمق".
واضاف :"بلا شك احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا أمر مثير للقلق وينبغي تجنب أي خطوة قد تفضي لهذه النتيجة".
من جهة اخرى، شدد على ان غايتنا الأساسية أن تكون الأراضي السورية خالية تماما من الإرهاب وأن تصبح دولة مزدهرة يحكمها السوريون
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تهديدات إسرائيل يجب أن تنتهي وإلا فإن منطقتنا ستواجه خطر اندلاع صراعات أعمق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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