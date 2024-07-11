رعد: جبهة المساندة مع غزة حققت أهدافها وقطعت أيدي العدوّ من أن يحقّق أهدافه

اشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الى أن "وضعنا اليوم رغم كلّ التضحيات أقوى من أيِّ وقتٍ مضى، ونحن نصبر ونتحمّل لتحقيق النّصر لهذا الوطن والدفاع عن كرامة أبنائه".
ولفت رعد، خلال إلقائه كلمتين في المجلسين العاشورائيين في عربصاليم وحومين الفوقا، الى أن "جبهة المقاومة في لبنان هي جبهة مساندة المظلومين في غزة وقد حققت هذه الجبهة أهدافها وقطعت أيدي العدوّ من أن يحقّق أهدافه وبات اليوم يدور حول نفسه ويُعمّق من مأزقه".
وأضاف أنه "من كربلاء نتعلّم دروس الثبات على الحقّ وتحقيق العزة والكرامة والنّصر والثبات"، متابعاً "شهداؤنا اليوم الذين يجودون بأرواحهم وأنفسهم دفاعاً عن شعبهم ووطنهم إنما يفعلون ذلك حبًّا لله وحرصًا على أن تبقى كلمة الحق مرفوعة فوق بلادنا وكل شعوب المنطقة".
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