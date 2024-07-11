ميقاتي بحث مع أماني المستجدات وعرض مع زوار لمواضيع انمائية

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني وتم عرض لمجمل الاوضاع والمستجدات، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

واجتمع ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي واطلع منه على عمل اللجان التي يرأسها.

كما التقى ميقاتي عضو كتلة "الجمهورية القوية " غادة أيوب التي اكدت انه "بحثنا مواضيع إنمائية وخدماتية تخص منطقة جزين، وتحديدا موضوع الاسراع في تنفيذ الاعمال عند مدخل جزين الرئيسي قبل انتهاء فترة القرض المقدم من البنك الدولي في تشرين الثاني المقبل. كذلك عرضنا موضوع أزمة الكهرباء وضرورة إعادة إقرار تجديد الاتفاقية مع دولة العراق والمطلوب ان يصدر قانون من قبل المجلس النيابي لتجديد الاتفاقية سنويا، لانه من دون هذا القانون لا يمكن تأمين الدفعات اللازمة لدولة العراق، ومن المقرر ان يتم وضع مشروع القانون في أول جلسة تشريعية للمجلس النيابي".

وأشارت أيوب الى "أن الاتصالات التي اجراها ميقاتي مع نظيره العراقي منحت لبنان فترة سماح لتسديد المبلغ المطلوب حتى صدور القانون.

واستقبل رئيس الحكومة النائب محمد سليمان وعرض معه الاوضاع العامة ومواضيع إنمائية تخص منطقة عكار.