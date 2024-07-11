أمين سلام: الحلول قريبة وهناك سعي قطري وجهد عربي لوقف الحرب في الجنوب

أكد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في حديث لـ"الجديد"، أن "الحلول قريبة وهناك سعي قطري وجهد عربي لوقف الحرب في الجنوب".
ولفت خلف، الى أن "الخسائر في الجنوب تقدر بين الـ 5 و8 مليارات بين خسائر مباشرة وغير مباشرة وعلى الكل أن يتكاتف لإعادة إعماره"، مشدداً على أن "هناك بوادر خير من ناحية السعي لتأمين استقرار طويل الأمد في الجنوب ووضع اليد مع الدول الخارجية وإدخال المجتمع الدولي".
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