وزير السياحة: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ألقى الوزير شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بيانًا في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة المعنية بدراسة برنامج الحكومة، أوضح فيه أن أبرز مستهدفات الوزارة الوصول إلى ٣٠ مليون سائح، مع العمل على تنوع الأنماط السياحية، واستغلال المقومات السياحية الموجودة في مصر وتعظيم الاستفادة منها.

واشار الوزير إلى أن أبرز المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي هو تعزيز الاستثمار السياحي وجذبه من خلال عدد من المبادرات ستقوم الوزارة بطرحها في هذا المجال لتشجيع المستثمرين في مجال السياحة.

وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت خطة لاستغلال المتاحف وإدارتها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها، وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على مراجعة هيكل الوزارة بالكامل لوضع حوكمة شاملة في خطة عمل الوزارة، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق المتبادل مع وزارة الطيران المدني.