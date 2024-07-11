وزير التربية والتعليم يتفقد مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تفقد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مدرسة المتفوقين الثانوية بإدارة عين شمس التعليمية، لاستعراض المنظومة الدراسية بالمدرسة والوقوف على المعوقات التي تواجه المدرسة والمعلمين والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير للتعليم الفنى، وقيادات الوزارة، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

واستهل الوزير جولته بالمدرسة بتفقد الفصول وقاعات (التربية الموسيقية والمجال الصناعي والتربية الفنية والمعمل الزراعي)، مثنيًا على المنتجات والأشكال الفنية لأنشطة الطلاب، بالإضافة إلى تفقد معمل (الحاسب الآلي) والمكتبة ومبنى إقامة الطلاب والذي يضم غرف سكن الطلاب والمسجد والمطعم، حيث ناقش الوزير بعض الطلاب المتواجدين عن آراءهم وملاحظتهم عن المدرسة وأسلوب الدراسة والإقامة.

كما استعرض الدكتور محمد عبداللطيف مع عبدالله عبدالمحسن مدير المدرسة معايير اختيار الطلاب والمعلمين، وعقد أيضًا اجتماعًا مع عدد من المعلمين والمشرفين بالمدرسة للتعرف على طبيعة الدراسة بالمدرسة ومتطلباتهم وأبرز المعوقات والمشكلات التي تواجه جوانب المنظومة التعليمية بالمدرسة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد عبداللطيف أن مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس تضم نخبة من الطلاب المتفوقين الذين تحرص الوزارة على رعايتهم ومدهم بكافة سبل الدعم، كما ثمن دور المعلمين في المدرسة وجهودهم المبذولة مع الطلاب.