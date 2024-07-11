وزير الطيران: تمكين القطاع الخاص فى إدارة المطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن الطيران هو أداة رئيسية في نقل السياحة ويتأثر بشكل سريع بأي اضطرابات، موضحًا أن هناك تحدي كبير للنهوض في مجال الطيران المدني في مصر، و أن من أبرز أولويات الوزارة في الفترة القادمة سلامة الطيران وسلامة المجال الجوي.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الرابع للجنة الخاصة بمجلس النواب المعنية بدراسة برنامج الحكومة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.

وأكد الوزير، على أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة في إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران مالياً والارتقاء بالخدمات المقدمة في ذات الوقت، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها وتدريب العاملين بها والارتقاء بهم فنياً بما ينعكس إيجابياً على قطاع الطيران المدني.