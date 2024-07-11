محافظ أسيوط يكرم المتفوقين في الثانوية الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اتصالات هاتفية لتهنئة طالبين حققا إنجازًا متميزًا على المستوى الوطني.

الطالب سيلا يسرى حسني من المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، والطالبة رحمة صلاح أحمد من مدرسة أسيوط التجارية للبنات، فازا بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2023/2024.

خلال الاتصال، أثنى المحافظ على جهود الطالبين وتفانيهما في الدراسة، مشيدًا بدورهما في رفع اسم محافظة أسيوط. كما وجه الشكر لأسرتيهما على دعمهما المستمر، مؤكدًا أهمية الاستمرار في مسيرة التفوق والنجاح.

من جانبهما، عبر الطالبان عن امتنانهما لمبادرة المحافظ، معتبرين تهنئته حافزًا إضافيًا لمواصلة التميز في مراحلهما الدراسية القادمة.

وأكد المحافظ على فخره بإنجازات طلاب أسيوط في مختلف المجالات، مشددًا على حرصه الدائم على تكريم المتفوقين وتشجيعهم، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة للإبداع والتميز في المحافظة.