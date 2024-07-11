واشنطن: نرى احتمالا للتوصل لاتفاق بشأن غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إنه يرى احتمالا للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة وهناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن ليس هناك تغيير في الموقف بشأن وقف شحن قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل.

وتابع سوليفان، أنه يعتقد أن القضايا المتبقية قابلة للحل، موضحا أن المؤشرات أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية.

كان رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قال إن نتائج هذه الحرب ستؤثر على أجيال كثيرة قادمة.

وأضاف هاليفي، أن إسرائيل ستواصل حتى قتل قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وتدمير البنى التحتية العسكرية.

وتابع رئيس أركان الاحتلال، أن مهمتنا جميعا في هذه المرحلة أن نقود بعزم قوي هذه المواجهة لتحقيق أهداف الحرب، موضحا أن إسرائيل لن تتوقف حتى إعادة الأسرى والمواطنين بأمان إلى بيوتهم.

وأكمل: "عرضنا اليوم نتائج التحقيق للقتال يومي ٧و٨ أكتوبر لسكان كيبوتس بيئري لاستخلاص العبر ومنع تكرار ما حدث".