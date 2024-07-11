محافظ بورسعيد يوجه بالإسراع في إنشاء ستاد النادي المصري الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال إنشاء ستاد النادي المصري الجديد، والذي يجرى إنشاءه في نفس موقعه القديم، يرافقه الدكتور منصور بكري، السكرتير العام، ومهندس عماد البرشه، وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بالإسراع في معدلات العمل في إنشاء ستاد النادي المصري الجديد، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء كافة الأعمال، مشددا على تواصل الجولات الميدانية لمتابعة العمل اولا بأول وتذليل أي عقبات.

واستعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا حول آخر نسب ومعدلات العمل التي شهدها ستاد النادي المصري الجديد حتى الآن، كما أطلع على الرسومات الهندسية، والمدة الزمنية المقررة للانتهاء من كافة الأعمال الانشائية.