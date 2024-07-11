ابتسام محمد.. أول يمنية تنتخب نائبة في البرلمان البريطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

أدت النائبة البريطانية اليمنية الأصل، ابتسام محمد، القسم في مجلس العموم البريطاني، لتصبح بذلك رسمياً أول سيدة من أصل يمني تدخل البرلمان في تاريخ بريطانيا.

ووصلت النائبة ابتسام إلى المملكة المتحدة من اليمن عندما كانت طفلة، وعمل والدها في مصانع الصلب في مدينة شيفيلد.

وفي عام 2016، حصلت على مقعد في عضوية بلدية شيفيلد. وقد ساعدتها خلفيتها كمحامية في تقديم مساعدات قانونية لأبناء الأقليات واللاجئين في المدينة. كما عملت كمستشارة للتعليم في شيفيلد، خاصةً خلال جائحة كورونا.