حزب الله: استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في ‏مستعمرة شتولا وانتشارا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي الجبين وراميا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 11-7-2024، مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجهة وأصابوهما بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما ووقوع من بداخلهما بين قتيل وجريح.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5604: من بعد ظهر يوم الخميس 11-7-2024، انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان ثقيل.
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