حزب الله: استهداف مبنيين يستخدمهما جنود العدو في ‏مستعمرة شتولا وانتشارا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي الجبين وراميا، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 11-7-2024، مبنيين يستخدمهما جنود العدو في ‏مستعمرة شتولا بالصواريخ الموجهة وأصابوهما بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما ووقوع من ‏بداخلهما بين قتيل وجريح.‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة،‏ استهدف مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 56‏‎04:‎‏ من بعد ظهر يوم الخميس 11-7-2024، انتشارا لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بصاروخ بركان ثقيل. ‏