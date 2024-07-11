احتفلت قرية العمارة قضاء عكار اليوم الخميس بتنفيذ مشروع بناء أقنية ري في البلدة بتمويل من إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" وشركة JTI. وحضر الإحتفال الذي أقيم في ساحة المختار خالد السلخ رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي وممثلا شركة JTI محمد جابر وهادي سليمان ومدير التبغ الورق والمهندس عبد المولى المولى ورئيس مكافحة التهريب المهندس محمد ظاهر ورئيس مصلحة الزراعة في الشمال الدكتور محمد كبارة إضافة الى رؤساء بلديات المنطقة واتحاد بلدياتها والمخاتير ورجال الدين ونقابات زراعية وفعاليات الاجتماعية واهالي المنطقة. وأثنى سقلاوي على دور المزارعين وصمودهم في أرضهم في ظل الأوضاع الإقتصادية والأمنية الراهنة . وتحدث ممثل شركة JTI هادي سليمان عن دور المشروع ومواصفاته العالية وأمل في أن يعود بالفائدة على المزارعين. وشكر مختار قرية العمارة خالد السلخ لإدارة "الريجي" وشركة JTI دعمهما الزراعة والمزارعين. يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الريجي للتنمية المستدامة، وقد أُنجزت المرحلة الاولى منه بمساهمة مالية من "الريجي" وتم إنجاز المرحلة الثانية بتقديم هبة من شركة JTI بالتعاون مع ادارة الحصر.

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين أقنية ريّ في قرية العمارة العكارية بتمويل من "الريجي" وشركة JTI لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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