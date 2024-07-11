بوتين: مجموعة "بريكس" هي أحد العناصر الأساسية للنظام العالمي متعدد الأقطاب

اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى أن "مجموعة "بريكس" هي أحد العناصر الأساسية للنظام العالمي الناشئ متعدد الأقطاب".

ووصف خلال حديث أمام الجلسة العامة للمنتدى البرلماني العاشر لدول مجموعة "بريكس"، الذي جرت وقائعه في قصر تافريد بمدينة بطرسبورغ، النظام العالمي متعدد الأقطاب بأنه "يعكس مصالح وتطلعات دول الجنوب العالمي والشرق وداعمينا في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد، وعدد هؤلاء كبير للغاية، وينمو باستمرار".

ولفت الى "إننا منفتحون على تعزيز التفاعل مع جميع البلدان التي تعرف عن اهتمامها بأنشطة "بريكس"، ونجري حوارا نشطا في صيغة "بريكس بلاس أوت ريتش" BRICS Plus/Outreach ونعمل على إنشاء فئة (الدول الشريكة)".

ورأى بوتين أن "من أولويات "بريكس" تحقيق تغييرات إيجابية في الاقتصاد العالمي"، مؤكدا أن "روسيا تولي اهتماما كبيرا لزيادة حصة العملات الوطنية في التجارة والاستثمار، فضلا عن تطوير أدوات وآليات مالية آمنة وموثوقة للتسويات البينية".

واضاف، "كما يلعب إنشاء الاتصالات الإنسانية أيضا دورا خاصا في إقامة علاقات أكثر ثقة وقوة وطويلة الأمد بين الدول".

وتستضيف سان بطرسبورغ الروسية يومي 11 - 12 تموز الجاري فعاليات المنتدى البرلماني العاشر للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس".