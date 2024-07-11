نتانياهو أكد ان من يشن علينا هجمات من الجبهة الشمالية فمصيره الموت: لن نوقف حرب غزة حتى تحقيق جميع أهدافها

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "تحت قيادة رئيس الأركان تم توجيه ضربات قاضية للعدو برا وبحرا وجوا"، لافتا الى اننا "ندفع أثمانا باهظة خلال هذه الحرب، ولكن مفتاح النصر هو هزيمة حماس، ولن نوقف حرب غزة حتى تحقيق جميع أهدافها".

واكد انني "ملتزم بمقترح الصفقة لإعادة المختطفين، وملتزم بالمبادئ الأربعة التي أعلنتها بشأن الصفقة"، مشيرا الى اننا "ملتزمون بأن يتم تحرير عدد أكبر من المختطفين الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة"، لافتا الى ان "من يشن علينا هجمات من الجبهة الشمالية فمصيره الموت، وهذا الوضع في الشمال الذي سنغيره".

واعتبر انه "ملتزم بمقترح صفقة التبادل ولكن حماس هي التي تتعنت". ورأى أن "كل صفقة يجب أن تتيح لإسرائيل العودة للقتال"، مشددا على اننا "لن نسمح بعودة المخربين إلى شمال القطاع وسنحبط عمليات تهريب الأسلحة".