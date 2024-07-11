سوليفان: المؤشرات حول اتفاق غزة أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية

اشار مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الى اننا "نرى احتمالا للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وهناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها"، لافتا الى ان "ليس هناك تغيير في الموقف بشأن وقف شحن قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل".
وكشف أن "الرئيس الاميركي جو بايدن سيتحدث بشأن محادثات وقف إطلاق النار لاحقا"، معتبرا أن "المؤشرات أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية". ورأى أن "القضايا المتبقية قابلة للحل".
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