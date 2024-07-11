وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لتحقيق يشمل نتنياهو في إخفاقات 7 تشرين الاول

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم السابع من تشرين الأول الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وشدد على إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وأدلى غالانت بهذه التعليقات في حفل تخريج ضباط جدد في الجيش حضره نتنياهو أيضا. وردد الحشد في الحفل الذي ضم عائلات الضباط الجدد الهتافات عندما أدلى غالانت بتعليقه.

واوضح غالانت بانه يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية موضوعية وأن تحقق مع الجميع حكومة وجيشا والأذرع الامنية، وهذه اللجنة عليها فحص إخفاق السابع من تشرين الاول وفحص لماذا تعاظمت قوة حماس، واردف "لم نقم بمسؤوليتنا في الدفاع عن سكان إسرائيل في 7 تشرين الاول".