شولتس: قرار نشر منظومات أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا جيد للغاية

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن "الخطط التي أعلن عنها البنتاغون حول نشر منظومات أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا بأنها قرار جيد للغاية".

واشار شولتس خلال مؤتمر صحفي في قمة "الناتو" المنعقدة في واشنطن، الى ان "الولايات المتحدة قررت نشر منظومات صاروخية عالية الدقة في ألمانيا، واعتبر أن هذا قرار جيد للغاية ويتناسب مع القرارات التي اتخذناها".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا القرار سيجر ألمانيا إلى سباق تسلح جديد مع روسيا، اوضح شولتس أنه "في روسيا يجري تسلح لا يصدق، بما في ذلك في مجال الأنظمة التي تهدد أوروبا"، معتبرا أن "نشر الصواريخ الأمريكية سيساعد "في احتواء روسيا".

وأعلن البنتاغون في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر أسلحتها بعيدة المدى، بما فيها فرط الصوتية، في ألمانيا.