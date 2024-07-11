نتنياهو: نشكر عائلات قوات الاحتياط على الدعم ونعزم على إكمال النصر في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن شكره لعائلات قوات الاحتياط الإسرائيلية، مؤكداً أن دعمهم يمنح القوات الإسرائيلية السند والتضامن اللازمين في العمليات العسكرية الجارية.

وأضاف نتنياهو في بيان له، أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق الانتصارات في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً عزمهم على مواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتي تشمل القضاء على حماس وإعادة المختطفين الإسرائيليين إلى بيوتهم بسلام.

وتأتي تصريحات نتنياهو في سياق التصعيدات العسكرية المستمرة على الحدود مع غزة، حيث يتواصل التبادل العسكري بين الجانبين، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

وفي ختام بيانه، أكد نتنياهو على أن إسرائيل ملتزمة بحماية أمنها وسيادتها، وستواصل استخدام كافة الوسائل اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وزير الثقافة الإسرائيلي : "بعد 9 أشهر من الأحداث في جبهات عدة، إسرائيل فقدت القدرة على الردع"

صرح وزير الثقافة الإسرائيلي، ميكي زوهر ، بتصريح صادم اليوم أثناء مقابلة تلفزيونية، حيث أشار إلى أن بلاده قد فقدت القدرة على الردع بعد تصاعد الأحداث على عدة جبهات على مدار تسعة أشهر.

وأضاف زوهر أن التحديات الأمنية والعسكرية التي واجهت إسرائيل خلال هذه الفترة قد أظهرت ضعف الردع الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب استراتيجيات جديدة لتعزيز الأمن القومي وحماية المواطنين.

وقد تزايدت التوترات على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة ولبنان، مما أدى إلى سلسلة من التصعيدات والاشتباكات، وهو ما يؤكد على أهمية تقييم السياسات الدفاعية والاستراتيجيات الأمنية للتصدي للتحديات المتزايدة.

وفي هذا السياق، دعا إلياهو إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمنية لإسرائيل وضرورة تعزيز القدرات الدفاعية للرد على أي تهديدات محتملة تنطلق من المنطقة.

الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل شهيداً من طريق عام في ميثلون إلى المستشفى التركي في طوباس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الاثنين أنها قامت بنقل جثمان شهيد من ميثلون إلى المستشفى التركي في طوباس، بعد أن تعرض لحادث مؤسف على طريق عام في المنطقة.

وذكرت الجمعية أن فرق الإسعاف استجابت بسرعة للبلاغ وتحركت إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للشهيد، قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

تأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوترات في الضفة الغربية، والتي تشهد حركة مرور مكثفة على الطرق الرئيسية، مما يستدعي من السائقين والمشاة ضرورة الانتباه والحذر الشديد.

وقدمت الجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعازيها لأسرة وذوي الشهيد، مع التأكيد على استمرارية دعمها للمصابين والمتضررين في مثل هذه الظروف الصعبة.