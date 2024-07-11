الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل شهيد من طريق عام في ميثلون إلى المستشفى التركي بطوباس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الاثنين أنها قامت بنقل جثمان شهيد من ميثلون إلى المستشفى التركي في طوباس، بعد أن تعرض لحادث مؤسف على طريق عام في المنطقة.

وذكرت الجمعية أن فرق الإسعاف استجابت بسرعة للبلاغ وتحركت إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للشهيد، قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

تأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التوترات في الضفة الغربية، والتي تشهد حركة مرور مكثفة على الطرق الرئيسية، مما يستدعي من السائقين والمشاة ضرورة الانتباه والحذر الشديد.

وقدمت الجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعازيها لأسرة وذوي الشهيد، مع التأكيد على استمرارية دعمها للمصابين والمتضررين في مثل هذه الظروف الصعبة.

الرئيس الجزائري تبون يعلن ترشحه لعهدة رئاسية ثانية في انتخابات سبتمبر

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد أنه سيترشح لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في سبتمبر القادم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأشار تبون إلى أن قرار الترشح يأتي استجابة لدعوات عديدة من قبل شرائح متعددة من الشعب الجزائري لمواصلة الإصلاحات والبرامج التنموية التي بدأتها إدارته خلال الفترة الرئاسية الحالية.

وتعيش الجزائر حالة من التحديات الاقتصادية والسياسية، مع تصاعد الطلبات لإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات، مما يجعل من انتخابات سبتمبر المقبلة حدثًا مهمًا لمستقبل البلاد.

يأتي إعلان ترشح تبون في وقت يشهد توترات سياسية واجتماعية، وتطلعات كبيرة من قبل المواطنين للخروج من الأزمات المتعددة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وزير الخارجية الإيطالي: "ملف غزة يشمل ضمن جهود دول مجموعة السبع لتعزيز السلطة في الضفة الغربية وغزة"

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني ، في مقابلة مع لوسائل الاعلام ، أن ملف غزة يشكل جزءًا من القضايا التي يناقشها قادة دول مجموعة السبع، مشيرًا إلى جهودهم المستمرة لتقوية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

وأضاف تاياني أن هناك وثيقة واضحة ومقترح أمريكي لإحلال السلام في المنطقة، وأن إيطاليا تدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذا الصدد. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحد لدعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط، مع التركيز على تعزيز الاستقرار وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

تأتي تصريحات وزير الخارجية الإيطالي في سياق التوترات الدائرة في المنطقة، والتي تستدعي من الأطراف الدولية المزيد من الجهود الجادة للتوصل إلى حلول سلمية للصراعات المستمرة.

الخارجية الأمريكية: عقوبات على 3 إسرائيليين و5 كيانات مرتبطة بأعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة إسرائيليين وخمسة كيانات مرتبطة بأعمال عنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى محاسبة الأفراد والجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي: "إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وخمسة كيانات بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية. إننا ملتزمون بمحاسبة كل من ينتهك حقوق الإنسان ويساهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة."

وأضاف البيان: "إن هذه العقوبات تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز السلام والأمن في المنطقة. نحن ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف واحترام حقوق الإنسان، ونسعى للتوصل إلى حل سلمي وعادل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني."

وأشار البيان إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية للأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر التعامل معهم من قبل الأفراد والشركات الأمريكية.