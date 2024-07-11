ضبط مسجل خطر شنق كلب في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت قوات الشرطة القبض على متهم بشنق كلب بمحافظة الغربية.

أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية بقيام (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) بشنق "كلب" بإحدى الأشجار بإحدى القرى بدائرة المركز.

المتهم بث مقطع فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى وتمكن رجال المباحث من تحديده وضبطه.

صاحب السجل الإجرامي علل قيامه بذلك خوفا على أسرته لتواجد الكلب أمام منزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.