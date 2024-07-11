وافي يحذر من الموت المفاجئ: خلل ضربات القلب أخطر الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، من ظاهرة الموت المفاجئ التي أصبحت متكررة في الآونة الأخيرة.

خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر"، أوضح موافي أن هناك حوالي 20 سببًا لهذه الظاهرة، أخطرها هو خلل ضربات القلب.

وأشار الدكتور موافي إلى أن القلب ينبض بمعدل يتراوح بين 70 و 90 نبضة في الدقيقة، وأنه محمي من التعب بفضل تصميمه الإلهي، متابعا:" يعني لو حد عاش 80 سنة قلبه يدق 2مليار دقة"، ومع ذلك، فإن خلل كهرباء الجسم يمكن أن يتسبب في وفاة مفاجئة

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني على أهمية التوعية بالإسعافات الأولية لانعاش القلب، واقترح توفير أجهزة صدمات القلب في الأماكن العامة والملاعب، بالإضافة إلى تقديم برامج توعوية على التلفزيون لتعليم الناس كيفية إنعاش القلب في حالات الطوارئ.