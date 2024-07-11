مصدر فلسطيني: انتشال أكثر من 60 شهيدًا من حي الشجاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب أ)

انتشلت طواقم الدفاع المدني اليوم الخميس، نحو 60 شهيدًا من حي الشجاعية شرق مدينة غزة عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة في بيان له وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) "لقد أصبح الحي منطقة منكوبة لا تصلح للعيش بعدما دمر الجيش أكثر من 85 ‎%‎ من المباني السكنية في الحي".

وأوضح الجهاز أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال عمليته عيادة صابحة الطبية التي كانت تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف فلسطيني في حي الشجاعية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الأربعاء، أن قواته استكملت مهمتها التي استغرقت نحو أسبوعين في منطقة الشجاعية بقيادة الفرقة 98.