هاني أبو زيد: إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يحقق التنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال المستشار هاني أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن تصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص مهمة للغاية، لأن الحكومة الجديدة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ليكون قادرًا على مواجهة التحديات الراهنة، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمشاركة في إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية.

وأضاف "أبو زيد"، في تصريحات تليفزيونية، أنه يجب مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في التحديث والتطوير، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات داخل الدولة، موضحًا أن تشجيع القطاع الخاص المصري في مختلف المشروعات التي تنفذها الدولة سيحدث بدوره نقلة نوعية غير مسبوقة في شتى المجالات.

وأوضح، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة أداة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل، وفتح آفاق تنموية مختلفة.

وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ليكون قادرًا على خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمشاركة في إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية، موضحا أن خطوات الدولة في هذا الشأن تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص.