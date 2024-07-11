زلزال ضرب بولندا وتسبب بمحاصر 78 من عمال المناجم تحت الأرض

تسبب زلزال قوي في بولندا بمحاصرة 78 عاملا تحت الأرض كانوا في منجم ريدولتاو بجنوب البلاد.
وأكد رئيس مقاطعة سيليزيا البولندية ماريك فويتشيك، "انتشال معظم عمال المناجم الذين كانوا في منجم ريدولتاو بجنوب بولندا، إلى السطح بعد الزلزال، ويبحث رجال الإنقاذ عن اثنين آخرين".
وأضاف أنه "بعد الحادث، تم نقل 17 عاملا إلى المستشفى مصابين بجروح متفاوتة الخطورة. مشيرا إلى أن حياتهم ليست في خطر".
ووفقا للمعلومات المتوفرة، فقد تم تحديد موقع أحد الأشخاص المتبقين تحت الأرض، لكن لم تتمكن فرق الإنقاذ بعد من الوصول إليه.
وما تزال عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع ولكن درجات الحرارة المرتفعة هناك تعقد عمل رجال الإنقاذ. وهناك أيضا خشية من وقوع هزات ارتدادية.
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