حريق في برج كاتدرائية روان العتيقة الواقعة في شمال فرنسا

تمكن رجال إطفاء من السيطرة على حريق اندلع في برج كاتدرائية روان العتيقة الواقعة في شمال فرنسا اليوم، بعد أن تسبب في صعود عمود كثيف من الدخان إلى السماء في مشهد أعاد لأذهان المارة حريقا نشب في كاتدرائية نوتردام في باريس عام 2019.

وبينما كان المارة يتابعون الحريق وهم في حالة ذعر، هرعت 40 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، ونصبت فرق الطوارئ حواجز أمنية حول الكاتدرائية، وهي إحدى روائع العمارة القوطية الفرنسية في العصور الوسطى والتي اشتهرت بسبب سلسلة لوحات الفنان الانطباعي الفرنسي الشهير كلود مونيه التي صورتها في القرن التاسع عشر.

وتخضع الكاتدرائية لأعمال ترميم منذ سنوات وكانت محاطة بسقالات معدنية وغطاء أبيض اللون عندما اندلعت النيران على ارتفاع حوالي 120 مترا فوق سطح الأرض.

واوضح رئيس فريق الإطفاء ستيفان جويزيك إن العمال المشاركين في أعمال الترميم أبلغوا عن اندلاع الحريق. ولفت الى إنه جرى إرسال 50 عامل إطفاء وحوالي 40 سيارة للمشاركة في عملية إخماد الحريق مضيفا أنهم سيعملون دون كلل حتى يتم إخماد النيران كلية.

ويبدو أن كاتدرائية روان تفادت مصير كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس والتي اندلع حريق بها أثناء أعمال ترميم مما تسبب في تدمير السقف والبرج وكاد أن يطيح بأبراج الجرس الرئيسية.

وبعد مرور خمس سنوات، لا تزال عملية ترميم كاتدرائية نوتردام مستمرة. ومن المقرر إعادة افتتاحها في كانون الأول. وبلغت تكلفة أعمال تجديدها حتى نيسان الماضي حوالي 550 مليون يورو (599 مليون دولار).