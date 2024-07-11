NBC عن مسؤول في حملة بايدن: يجب على الرئيس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية

نقلت شبكة NBC عن مسؤول في حملة الرئيس الاميركي جو بايدن، أنه "يجب على الرئيس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية"، مشيرة الى ان "بايدن لن يتعافى أبدا مما يحصل له حاليا".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد استطلاع رأي جديد أن أكثر من نصف الديموقراطيين يريدون من جو بايدن انهاء حملة إعادة انتخابه رئيسا بعد أدائه الكارثي أمام دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية، رغم أن المنافسة لا تزال محتدمة.

وحصل كلا المرشحين على دعم بنسبة 46% بين الناخبين المسجلين في الاستطلاع الذي أجرته "واشنطن بوست" و"ايه بي سي نيوز" و"ايبسوس"، وتكاد نتيجته تكون متطابقة مع نتائج استطلاع "ايه بي سي نيوز" و"ايبسوس" في نيسان.

ويريد نحو 56% من الديموقراطيين وثلثي الأميركيين بشكل عام أن ينسحب بايدن من السباق إلى البيت الأبيض. وقال نصف المشاركين في الاستطلاع إن منافسه الجمهوري يجب أن ينسحب ايضا.

ولو حلت نائبة الرئيس كامالا هاريس مكان بايدن مرشحة ديموقراطية لكان حالها أفضل، وفقا للاستطلاع، فقد حصلت على 49% مقابل 47% لترامب.

ويواجه بايدن (81 عاما) دعوات متزايدة بين الديموقراطيين لإنهاء حملته وسط شكوك تتعلق بكفاءته العقلية أثارها أداؤه في المناظرة في أتلانتا الشهر الماضي، عندما واجه صعوبة في إنهاء جمل أو إيصال فكرة متماسكة.