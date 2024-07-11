قتل شاب يستقل دراجته النارية في حادث صدم على الطريق العام لمستديرة فيطرون – كسروان. وحضرت إلى المكان عناصر الصليب الأحمر، ونقلته إلى مستشفى "سان جورج" في عجلتون، وبدأت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة سائق السيارة، الذي فر إلى جهة مجهولة.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل سائق دراجة نارية بحادث صدم على الطريق العام لمستديرة فيطرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.