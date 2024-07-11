حزب الله: استهداف مبنيين يستخدمهما ‏جنود العدو الاسرائيلي في ‏مستعمرة مسكفعام وموقعي الرمثا وزبدين

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي يارين ‏وطيرحرفا، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 11-7-2024، مبنيين يستخدمهما ‏جنود العدو الاسرائيلي في ‏مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوهما بشكل مباشر.‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:45) من يوم الخميس 11-7-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:45) من يوم الخميس 11-7-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.