حزب الله: استهداف مبنيين يستخدمهما ‏جنود العدو الاسرائيلي في ‏مستعمرة مسكفعام وموقعي الرمثا وزبدين

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدتي يارين وطيرحرفا، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 11-7-2024، مبنيين يستخدمهما جنود العدو الاسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وأصابوهما بشكل مباشر.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:45) من يوم الخميس 11-7-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
كما اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (19:45) من يوم الخميس 11-7-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
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