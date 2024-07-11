سرايا القدس تستهدف موقع فجة العسكري في محور نتساريم بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت سرايا القدس، موقع "فجة" العسكري وتموضعا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور "نتساريم" بصواريخ (107) .

وأضافت سرايا القدس في بيانها: بعد عودة الاتصال بإحدى مجموعاتنا القتالية في مناطق القتال المتقدمة جنوب غرب مدينة رفح أكد مجاهدونا، تمكنهم وبالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من استهداف ناقلة جند صهيونية، وأخرى تابعة لسلاح الهندسة وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف الـ "RPG" و"الياسين 105" في محيط مجمع قبيلة الترابين بالقرب من الشؤون جنوب حي تل السلطان في مدينة رفح.

عائلات قوات الاحتياط الإسرائيلية

وفي وقت سابق اليوم، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن شكره لعائلات قوات الاحتياط الإسرائيلية، مؤكداً أن دعمهم يمنح القوات الإسرائيلية السند والتضامن اللازمين في العمليات العسكرية الجارية.

وأضاف نتنياهو في بيان له، أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق الانتصارات في مواجهة حركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً عزمهم على مواصلة الحرب حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتي تشمل القضاء على حماس وإعادة المختطفين الإسرائيليين إلى بيوتهم بسلام.

وتأتي تصريحات نتنياهو في سياق التصعيدات العسكرية المستمرة على الحدود مع غزة، حيث يتواصل التبادل العسكري بين الجانبين، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

وفي ختام بيانه، أكد نتنياهو على أن إسرائيل ملتزمة بحماية أمنها وسيادتها، وستواصل استخدام كافة الوسائل اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.