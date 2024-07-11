جيش الاحتلال: فشلنا في الدفاع عن مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، إن الجيش فشل في الدفاع عن مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر ولم نكن مستعدين.

وأضاف المتحدث، أن 7 أكتوبر من الأيام الصعبة على إسرائيل والجيش فشل في حماية مستوطنة بئيري، موضحا أنه في الأشهر القادمة سنعرض نتائج كل التحقيقات.

وتابع دانيال هاغاري، أنه على الرغم من شجاعة الجنود في القتال فإنه تم ارتكاب أخطاء عديدة وعلينا الاعتراف بذلك، مشيرا إلى أن سكان مستوطنة بئيري واجهوا عناصر حماس وحدهم لساعات وقد فشلنا.

وأكمل: "لم يتم التنسيق بين الوحدات ما أدى لتجمعها بمدخل المستوطنة وحال دون دخولها"، موضحا أن إطلاق قذائف دبابة على منزل في بئيري كان للضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى.